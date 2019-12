Sound'n'Grace oskarżają polską wytwórnię o nadużycie! "Przejęto 165 tysięcy subskrypcji. Zablokowano nasze teledyski". Mamy komentarz

Producenci i agenci gwiazd niestety nie mają niestety w Polsce najlepszej prasy. Często słyszy się o nadużyciach, do jakich menadżerowie posuwają się w stosunku do swoich podopiecznych, zmuszając ich do katorżniczej pracy i odprowadzając zbyt duży procent dochodów, a niekiedy nawet znikając ze wszystkimi pieniędzmi. Nie tak dawno głośno zrobiło się o menadżerze Margaret. Narzeczony wokalistki zasugerował między słowami, że to właśnie on odpowiada za zły stan psychiczny jego ukochanej.