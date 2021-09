Specjalistka od wizerunku komentuje sprawę Beaty K.: "Będzie trudno, BĘDĄ STRATY"

Ida 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No powiem że nieciekawie.Lubie ja i jej piosenki ale po takim incydencie trudno będzie się zachwycać .Jak by nie patrzeć i co by nie mówić to piosenkarka takiej klasy powinna trzymać fason.Mimo tego życzę żeby wszystko się ułożyło bo nikt z nas nie jest SWIETY.