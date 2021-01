Spełniony Robert Karaś cieszy się, że zostanie ojcem: "MAM WSZYSTKO"

Sann 17 min. temu zgłoś do moderacji 78 1 Odpowiedz

Widać, że sie kochają. Mają kasę, warunki, zabezpieczą to dziecko. Lepiej rodzić w wieku 40 lat z takimi warunkami jak ma ona niż w wieku 28 mieszkając w kawalerce albo kątem u rodziców, z kredytem na 20 lat i zarabiając średnią krajową. U nich to sie nazywa odpowiedzialność. Dziecko będzie miało świetny start i odpowiednie warunki do rozwoju