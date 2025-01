Spółki męża Katarzyny Sokołowskiej są zadłużone na grube miliony. Biznesmen zabrał głos

No koń by się uśmiał- "dyrektor artystyczna" - czyli pani podejmująca decyzję - jakie meble do pokoju hotelowego kupić i jakiego koloru ma być ręcznik. A czy pan Artur pomyślał, zanim zbudował Lake Hills ile w Karkonoszach jest juz hoteli i apartamentów? Gdyby wszystkie miejsca hotelowe były zajęte to te biedne Karkonosze pękłyby w szwach. Pan "biznesmen" od 7 boleści.