Spotkanie na szczycie za kulisami "Tańca z gwiazdami": Cichopek, Kurzajewski i Kaczorowska. Nowa przyjaźń?

A wy byscie chcieli, zeby wam chlop przez tel pakal, ze dzieci chore i histeryzowal? Zero wsparcia dla jedynej zywycielki rodziny. Ona tak miala LATAMI. Wytrzymalibyscie to psychicznie? A co do zdrad, to przeciez on tez sie przyznal. Mowill, ze zdradza swoja narzeczona. Wiedzial, ze jego zona tez wierna nie byla, jak brali slub. To o co chodzi?