Spragniona adrenaliny Sylwia Bomba wdzięczy się do obiektywu przed testem samochodu (ZDJĘCIA)

Kariera Sylwii Bomby rozpoczęła się dzięki występom w programie TTV Gogglebox. Przed telewizorem. Prawdziwą popularność celebrytka zdobyła jednak za sprawą swojej spektakularnej metamorfozy. Dzięki diecie i intensywnym treningom mama małej Antoniny zrzuciła ponad 30 kilogramów, co było dla niej sporym wyzwaniem. 35-latka cierpi bowiem na insulinooporność.

Myślę, że wiele osób może zainspirować jej historia. Sylwia wykonała ogromną pracę, żeby schudnąć, co utrudniała jej insulinooporność. To osoba, która ma dużo energii i jest bardzo pozytywnie nastawiona do życia. Przykład tego, że warto zawalczyć o siebie - zachwalał swego gościa Ostałowski.