Sprawa spadkowa Tomasza Komendy ruszyła. Wiadomo, kto może liczyć na miliony złotych

Doedukuj się Pudel. Jeśli nie ma testamentu, to w sytuacji gdy komeda miał syna, wszystko dziedziczy właśnie ten syn. Matka byłaby powołana do dziedziczenia, gdyby Komeda nie miał dzieci. Jeśli nie miał żony ani dzieci to wszystko dziedziczą rodzice (jeśli któryś rodzic nie żyje to wtedy jego część dziedziczy rodzeństwo). Jeśli zmarły miał żonę, ale nie miał dzieci to połowa dla żony połowa dla rodziców. W tej sytuacji jedynym ustawowym spadkobiercą jest syn Tomka. Pytanie czy jest testament.