Stella z "Love Island" wojuje z internautą zarzucającym jej SZTUCZNOŚĆ: "Takie opinie mam GŁĘBOKO W D*PIE"

Gość 26 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Jedyny kontrargument to zazdrość?? Naprawdę ? Są kobiety, które będą jej zazdrościć tego wyglądu i to są te, które zrobiłyby sobie to samo ,gdyby miały kasę. Jednak bądźmy szczerzy - są to niezbyt rozgarnięte Karyny z tendencją do patolstwa....reszta popatrzy na nią z politowaniem a niektóre nawet z wyższością 😁