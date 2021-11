Stifler wyjaśnia, dlaczego nosi DŁUGIE PAZNOKCIE: "To fajne, kolorowe. Nikt tego w Polsce nie robi"

Stifler wyznał, że czekał na realizację pomysłu z tipsami, ponieważ nikt przez długi czas nie zapraszał go na ścianki. Wyczekiwana przez niego premiera "Pitbulla" okazała się być idealnym momentem. Celebryta zapewnia, że żaden mężczyzna w polskim show biznesie nie eksperymentuje tak mocno z wyglądem jak on. W rozmowie z Pudelkiem opowiedział, skąd pomysł na tak oryginalne podkreślanie stylu.

Pół roku temu zacząłem malować paznokcie. Zrobił to Machine Gun Kelly i postanowiłem, że to zrobię. Moja stylistka powiedziała mi, że to spoko. To fajne, kolorowe. Nikt tego w Polsce nie robi. Polska nie jest nietolerancyjna, ja chcę, żeby każdy robił to, co chce.