Eee

Piotruś znowu chce błysnąć i dowalić katolikom? A co on wie o rozmowach intymnych innych ludzi, skoro nie każdy robi że swojego życia takie show jak on z była czy obecną partnerka? Wstydem jest afiszowac się z nową kochanka jeszcze przed rozwodem, wstydem jest porzucenie rodziny, no ale przeciez oni tacy wyzwoleni i wstydu ani tematów tabu nie maja.