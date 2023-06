Streamingowy gigant zrezygnował z Meghan Markle. Straciła kontrakt za miliony dolarów

Genia 26 min. temu zgłoś do moderacji 26 1 Odpowiedz

Podcast Meghan „Archetypes” został oficjalnie ODWOŁANY, a Spotify oficjalnie WYRZUCIŁO parę ze swojego serwisu, co było pierwszą oficjalną poważną porażką Sussexes w Hollywood. To jest ogromne. Po tygodniach, jeśli nie miesiącach sugestii, że Archetypes będzie miał drugi sezon, serialowi nie udało się zdobyć wystarczającego wsparcia dla Spotify, aby go utrzymać, a Meghan nie udało się zabezpieczyć innej firmy, która mogłaby kontynuować projekt. Twierdzą, że chcą, aby to trwało, ale napis jest na ścianie. Harry i Meghan ponieśli porażkę. Hollywood coraz mniej interesuje się Sussexami, a bardziej lekceważy parę po tym, jak stało się jasne, że jedyny produkt, który para może przenieść, jest związany z monarchią i to wszystko. To także kolejna oznaka narastających problemów pary za kulisami.