Sukces Katarzyny Niezgody. Wygrzewa się przy kominku W TYM SAMYM HOTELU co Izabela Janachowska z mężem (FOTO)

Okresy świąteczny i noworoczny to dla znanych osobistości doskonała okazja, aby się "pokazać". Wiele gwiazd decyduje się bowiem na wystawne kolacje w towarzystwie rodziny czy wakacyjne wyjazdy, które chętnie i intensywnie relacjonują w mediach społecznościowych. Dzięki temu zyskują też poklask, którego tak potrzebują.

Świąteczna aura skłoniła też do powrotu na Instagrama Katarzynę Niezgodę , byłą partnerkę Tomasza Kammela . Na instagramowym profilu pochwaliła się, że wypoczywa obecnie w znanym hotelu w Zakopanem, gdzie może wygrzewać się przy kominku i odpocząć od trudów życia codziennego.

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam zdrowia, spokoju i uśmiechu, aby te święta były szczęśliwe, rodzinne i radosne. Niech przyniosą pokój, miłość i nadzieję na lepsze jutro. Miłość jest święta, Święta to miłość. Wesołych Świąt - przekazała.

Co ciekawe, okazuje się, że dokładnie w tym samym hotelu zatrzymali się teraz Izabela Janachowska z mężem i synem . Wiemy o tym oczywiście z jej instagramowego profilu, jednak oni dla odmiany zapozowali w hotelowym lobby, w otoczeniu choinki i świątecznych ornamentów. Przy okazji podzieliła się ze światem, jak trudno było zrobić dobre zdjęcie.

Najtrudniejsze do zrobienia są zdjęcia rodzinne z dziećmi... ale pewnie to już wiecie. To jedyne w miarę z wczoraj, więc się dzielę. Wesołych Świąt - napisała Iza, a świat jest wdzięczny.