"Świat według Kiepskich" jednak nie zniknie z anteny? "Nowe odcinki BĘDA NAGRANE"

Mam wrażenie, ze jak są jakieś nagrania, oskarżenia dot. Osoby sławnej od razu zlatują się jej obrońcy. Jakby to, ze ktoś osiągnął sukces oznaczało, ze może wszystko: bic, poniżać, molestować, gwałcić. I ten świetny tekst: oceniajmy kogoś po jego pracy, a nie to jakim jest prywatnie człowiekiem. Gdyby was to spotkało i was ktoś poniżał w pracy czy domu to byście mówili, ze szefowi można bo oceniajmy go jako profesjonalistę? Na swiecie jest mnóstwo zdolnych osob, które aie nie przebija bo nie chcą być świniami dla innych, a my bronimy tych psycholi co się przebili i są źli do szpiku.