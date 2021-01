"Sylwester Marzeń". Widzom próbowano WCISNĄĆ, że na scenie występuje twórca "Opa, opa"! "TVP WYMYŚLIŁO SOBIE ARTYSTĘ"

Ze względu na szalejącą na świecie pandemię oraz obostrzenia z nią związane sylwestrowe imprezy stanęły pod znakiem zapytania. Pomysłowe władze stacji telewizyjnych znalazły jednak sposób, by nie rezygnować z ich organizacji, przenosząc koncerty do studia - zrobił tak na przykład Polsat . Telewizja Polska zorganizowała jednak imprezę w amfiteatrze w Ostródzie. Jak można było się spodziewać, w przypadku dwóch największych sylwestrowych wydarzeń nie obyło się bez kontrowersji...

Nie piszę tego, żeby śmiać się z pana Pedro, broń borzu. Piszę to, bo kuriozalność TVP i kreowanie na gwiazdę osoby, która coverowała im "Despacito" w "Jaka to melodia", więc teraz wystąpi na Sylwestrze - to jest ten poziom abstrakcji, co wymyślenie projektanta mody Christiana Paula.