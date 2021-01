Sylwester Wardęga pozuje z suczką Chicą sześć lat po filmie z psem-pająkiem: "Jest zupełnie głucha, ale wciąż się cieszy i merda ogonem"

XYZ 36 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Filmy Wardęgi z tamtego okresu były szkodliwe społecznie, za co kilkukrotnie przepraszał, a w dzisiejszym filmie powiedział, że zrobił to dla lajków i wyświetleń i przyznał, ze do dziś się tego wstydzi. To jest fakt. Natomiast ten fakt nie wpływa na to, że Panowie z VP też nie są krystaliczni. Swój kontent oparli na wytykaniu błędów i hipokryzji innych osób. Wielokrotnie śmiali się z tego, że "gwiazdy" nie umieją przepraszać i "chajzerują". Tymczasem kiedy sami stali się niejako bohaterami swojego kontentu dokładnie zachowali się w sposób, który do tej pory krytykowali. Mogli wyjść z tego z klasą, a wybrali inny sposób. Po prostu muszą zmierzyć się z dużym kryzysem wizerunkowym, który sami sobie zafundowali. To nie Wardęga zrobił im krzywdę, to Oni sami się skrzywdzili