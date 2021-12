Sylwester Wardęga zarzuca Wersow KŁAMSTWO: "Wyciąga znacznie WIĘCEJ niż 50 tysięcy złotych"

pytajnik 14 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Nie rozumiem za co płacą tym patologiom i dlaczego tyle wyświetleń mają filmy patostreamerów? Jakie współprace? Producenta niejadalnych lodów Koral? Kiedyś ta firma robiła jakieś lody i starała się poprawić jakość. Teraz wystarczy przeczytać skład i się odkłada takie lody. Zamiast iść z jakością w górę opłacają reklamy u patologii i mają rekordy sprzedaży. To nie jest normalne. To już chyba schyłek antropocenu i cywilizacji. Jest tyle dobrych lodów. To tak samo jak z fenomenem żabki czy innych rzeczy-ludzie nie szukają najlepszego w dobrej, realnej cenie, kupują śmieci, często drogo. Ale na czym ona zarabia to nie pojmuję. Kto takiej patologii i za co płaci? Czy ktoś może to wyjaśnić?