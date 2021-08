Sylwester Wilk ostro o "Tańcu z Gwiazdami": "Nie wiem, czy teraz zgodziłbym się na udział. NA PEWNO NIE ZA TAKIE PIENIĄDZE"

gośc 38 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

To śmieszne gdy dorosły facet narzeka że musiał wydawać pieniądze (które zresztą zarobił właśnie we wspomnianym programie) na ubrania by dobrze wyglądać... Jeżeli tak dobrze zarabiał jako trener, to pewnie miał w swojej szafie jakieś lepsze ciuchy, które mógł spokojnie wykorzystać? No chyba że z tymi pieniędzmi to w ogóle cieniutko i biedak wkręcił sobie że złapał Pana Boga za nogi (czyli stacje Polsat) i będzie niczym król życia przebierany w różne szatki. No a potem przyszło rozczarowanie :)