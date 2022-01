Sylwia Bomba desperacko ociepla wizerunek i żartuje sama z siebie, surfując po piachu... Zabawne?

Sylwia Bomba nie ma ostatnio najlepszej prasy. Kilka miesięcy temu na poczynania celebrytki skarżyły się osoby pracujące na planie Tańca z Gwiazdami. Ponoć Bomba gwiazdorzyła i gdy tylko gasły kamery, przestawała być miła dla ekipy. Teraz gwiazdka TTV została skrytykowana przez internautów za swoje "popisy" w show "99 - gra o wszystko". Zamiast podejść do zabawy z dystansem, jak większość uczestników, robiła wszystko, by wygrać. Internauci punktowali jej zachowanie na profilu programu, pisząc: "Bomba do domu" czy "Nie wiedziałam, że ona jest aż taką księżniczką"...