Sylwia Bomba pokazała, jak w 4 tygodnie zmieniła się jej sylwetka. Fani w szoku: "Jak to możliwe?"

Super. Jak face:cikom przeszkadzają jej zdjęcia to niech nie patrzą. Nie widzę problemu, żeby pokazywanie ciała kobiet było podporządkowane temu co myślą o tym face:ciki. Face:cik jak ma ochotę to pokazuje ciało, chodzi bez koszulki i nikogo to nie interesuje jak na to reagują kobiety, które go widzą. Powinno to zacząć działać w dwie strony.