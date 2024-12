Sylwia Bomba pokazała się bez makijażu, a internauci oszaleli: "Niczym Krzysztof Ibisz. Im starsza, tym młodsza"

Dziewczyny mam pytanie, co zrobić w przypadku alergii dosłownie na wszystko, co za tym idzie wiecznie łzawiące oczy i kapiący nos (kosmetyki jako tako same w sobie nie wywołują dodatkowych objawów) tylko że to jest technicznie niemożliwe zrobić makijaż bo spływa falami dunaju, wszystko zaraz się rozmazuje. Leki p/alergiczne + sterydy, acatary i inne, wapno z kwercytyną, nic nie działa.. na co dzień się nie maluję ale od święta chciałabym o jakiś makijaż się pokusić.