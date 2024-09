Sylwia Bomba ujawnia, co sobie POPRAWIŁA i rozprawia się z plotkami na temat wyglądu. Wdała się w BURZLIWĄ dyskusję z internautami

Wszyscy dążymy do tego by być idealni w oczach innych. Można stać się ideałem za jednym dotknięciem technologii. Ale czy warto zakłamywać rzeczywistość? Czy to dobra droga? Wiele kobiet zmienia swój wygląd w programach graficznych robiąc tym krzywdę sobie i innym kobietom. Rodzi to frustrację wśród nieświadomych nastolatek. Czy to naprawdę jest sposób na bycie lepszym? Czy używasz filtrów? - zastanawia się Bomba.