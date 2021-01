Sylwia Peretti funduje sobie WAMPIRZY LIFTING i rozprawia o hejcie: "Wylałam morze łez"

Nie jest to łatwe, miłe, ani przyjemne. Hejt potrafi zniszczyć, słabych zabić. Problemem obecnych czasów jest "moda" na hejt. Kto go nie doznał, nie zrozumie problemu. Nie ma skutecznego lekarstwa. Przeżyłam uderzenie nie raz. Chyba jak każdy uczuciowy człowiek wylałam morze łez, ale kiedy studzienka wyschła, zadałam sobie pytanie: "Co ci ludzie wnoszą do mojego życia?". Jeśli odpowiedź brzmi "nic", to jedyne miejsce, gdzie powinieneś mieć hejt, jest tutaj - napisała "królowa życia", nawiązując do swojej pupy.