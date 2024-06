Sylwia Peretti wspomina zmarłego syna w Dzień Dziecka: "Dzieli nas tylko czas..."

Sylwia Peretti wspomina zmarłego syna w Dzień Dziecka

Być mamą Anioła, to nie to samo co być na codzień zwyczajną mamą. Być mamą Anioła, to nie dotykać, nie móc przytulać, znikać we łzach. Być mamą Anioła, to zdjęcie trzymać pytając siebie czyja to wina... Być mamą Anioła za nieba bramą to nie usłyszeć - kocham cię mamo... Kocham cię Synek! Dzieli nas tylko czas... - napisała na Instagramie.