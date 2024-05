Sylwia Peretti wspomina zmarłego syna i przytacza zdanie, jakie od niego usłyszała: "Dźwięczą mi te słowa jak mantra" (WIDEO)

Sylwia Peretti przypomniała o synu w dniu jego urodzin

Sylwia Peretti otworzyła się przed internautami w dniu 25. urodzin Patryka . Pogrążona w żałobie celebrytka wspomniała o doświadczaniu jego obecności na co dzień. We wzruszającym wpisie zwróciła się bezpośrednio do nieobecnego już solenizanta.

Synek... nie słyszę co mówisz, ale widzę co robisz. Jesteś tak namacalny, tak bardzo wyczuwalny, że mogłabym cię dotknąć z zamkniętymi oczami. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, nabrało innego znaczenia. (...) Wiem, że jesteś przy mnie i bez przerwy upominasz mówiąc: "Mamuśka zawsze mówiłaś, że damy rade, przecież ty nie możesz się poddać!" - dźwięczą mi te słowa jak mantra. Tak bardzo chcesz żebym się jak zawsze pozbierała i zrobiła tutaj jeszcze coś ważnego... ale jak, skoro w moim świecie nagle, tak pusto zrobiło się bez Ciebie. Jak bardzo można być niegotowym na życie, które nadeszło? - zapytała w rozdzierającej serce wiadomości.

Jedyne na co teraz czekam, to spotkanie z Tobą. Chodzę jak we mgle, nie widzę tego świata i po omacku trwam oczekując kolejnego dnia, bo wiem że on zbliża mnie do Ciebie. Jestem tak strasznie zmęczona brakiem Ciebie... Urodzinowo obiecuję Ci, że będę dbać o moje jedno skrzydło, by jak już się spotkamy, nierozerwalnie połączymy się w jedno i jak dawniej, razem, poszybujemy ku dobremu. Kocham cię, Synek! - dodała.