Syn Cher jest zaniepokojony romansem matki z młodszym o 40 lat partnerem. "To chodząca czerwona flaga"

Syn Cher ma dość przestrzegania jej przed "czerwonymi flagami"

Alexander to chodząca czerwona flaga , ale bliscy Cher zrezygnowali z przekonywania jej do tego, jakim jest mężczyzną. On nie ma wobec niej szczerych intencji, czego niestety piosenkarka nie widzi - mówi Daily Mailowi osoba z bliskiego otoczenia syna Cher.

Jeszcze tego nie zrobiła, ale poważnie myśli o uwzględnieniu swojego chłopaka w testamencie. Twierdzi, że jest miłością jej życia. To dość lekkomyślne posunięcie, ponieważ jeśli jej nadchodzący album będzie ostatnim, a na to się zapowiada, on po śmierci artystki będzie ustawiony do końca życia. Przecież to czerwona flaga - dodaje informator serwisu.