Syn Krzysztofa Krawczyka jest OFIARĄ PRZEMOCY. "Zobaczyłem, że ma strasznie ROZWALONE RAMIĘ, TWARZ"

Gliba 13 min. temu

Okazało się że uwielbiany gwiazdor,pogrzeb publiczny,odznaczony pośmiertnie, bogacz,,,,własnemu synowi poskąpił wsparcia,pozwolił mu być bezdomnym,nie wsparł chorego na głowę syna,,,,bogacz dla własnej wygody pozbył się ze swojego syna niepełnosprawnego syna,,,,,i to o to chodzi,,,,,nie wiedzą fani kogo tak naprawdę wielbią,,,,,i na nic ten różaniec w dłoni i kapliczka w ogrodzie,,,,,zły to człowiek był,,,,