Syn Maryli Rodowicz i Andrzeja Dużyńskiego przeżywa rozwód rodziców: "Nie może stanąć po jednej stronie konfliktu"

Lili 15 min. temu

Panie Andrzeju tak nie ładnie ,tak się nie robi ,prezentu się nie odbiera ,to jest z pana strony ,ZEMSTA I PONIŻENIE dla pani Maryli.Tak to jest nie dość że pan swojom żone zdradzał i Pan ma wine to jeszcze pan się mści.TRZEBA PANIE ANDRZEJU GODNOŚĆ ZACHOWAĆ NIE NISZCZYĆ