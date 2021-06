Syn Moniki Richardson szczerze o zmaganiach z Zespołem Aspergera: "W przedszkolu się strasznie dziwnie zachowywałem"

Akira 24 min. temu zgłoś do moderacji 11 12 Odpowiedz

Moim zdaniem za to, ze rodzi się tak dużo chorych dzieci odpowiedzialność ponoszą głównie rolnicy, którzy dla zysku zatruwają wszystkich, również swoje rodziny pestycydami. Ale czego się spodziewać od pseudo-ludzi, których dna jest uszkodzone przez setki lat picia i służenia panom jako niewolnicy, chłopi pańszczyźniani. Co ciekawe jest to najbardziej patologiczna grupa społeczna bo najwięcej przypadków wykorzystywania dzieci i kazirodztwa występuje właśnie na wsiach. Jeszcze w latach 80 tych wcześniaki, autyzm czy bliźniaki to była naprawdę rzadkość - dziś jest to bardzo częste. Dokładają się jeszcze do tego kobiety, które rodzą późno i nie dbają o siebie w ciąży a po ciąży nie karmią. Trzecia grupa winnych to personel medyczny, który jest stary i niedouczony. Chore czasy.