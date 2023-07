Syn Doroty Szelągowskiej podbija branżę filmową: "Jestem z niego taka dumna"

Syn Doroty Szelągowskiej podbija branżę filmową

On wie, co robię ja, ja wiem, nad czym on pracuje. Ale to odrębne życia dwojga dorosłych ludzi. Antoni studiuje poza Warszawą. Kocham go najbardziej na świecie. Jeśli jednak chodzi o nasze relacje, nie jest tak, że mamusia usycha z tęsknoty za synkiem - podsumowała Szelągowska.