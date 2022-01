Szczera Monika Janowska wspomina: "To ja CISNĘŁAM na ślub. Jak dziewczyny mówią, że biała suknia się nie liczy, to KŁAMIĄ!"

Wolność 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Dlaczego każdy musi tak głośno krzyczeć swoje przekonania i wciskać je w uszy innych? Ja chce slub, bzdura- ja nie chce! Kobiety, każda decyzja i marzenia są dobre, jeśli są Wasze i są prawdziwe. Ja akurat chciałam ślubu, bo dla mnie to nie jest zwykły świstek, a ważna przysięga i zmienia status partnera na małżonka ze wszelkimi przywilejami. Jako malzenstwo decydujemy się na wspólny dom, wspólna przyszłość, wybieram współmałżonka na moja najbliższa rodzine. Dlaczego nie usankcjonowac tego?Wiadomo, da się notarialnie zadbać, żeby w razie czego partner miał prawo odwiedzić w szpitalu czy mieć prawo do majątku, ale kto to robi? Poza tym, pójście do us i slub cywilny trwa chwile, po co biegać po notariuszach i spisywać testamenty, upoważnienia? Poza tym, jeśli to taka bzdura, to czemu zazwyczaj mężczyźni tak się wiją jak piskorze, żeby tylko uniknąć zobowiązań? Ale to tylko moje prywatne zdanie, każdy może i ma prawo mieć inne.