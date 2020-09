Szczęśliwa Wiktoria Gąsiewska chwali się zdjęciami z randki z Adamem Zdrójkowskim. Pokonali kryzys? (ZDJĘCIA)

srtgtrgtrg 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

To jest śmieszne. Sama wstawia prywatne zdjęcia z randek, wypadów a potem gdy ludzie pytają się czemu przestała to nagle mówi, że nie odpowie bo życie prywatne. Skoro to jej prywatna sprawa to po co tak się afiszuje wszystkim?