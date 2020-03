Szczęśliwi Justin Timberlake i Jessica Biel świętują 38. urodziny aktorki w piżamach. "Czuję miłość"

Rita 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Masakra, on ja zdradza A ta mu wybacza,i udają szczęśliwa rodzinkę. Ciekawe do kiedy ta sielanka będzie trwac.?! Długo im nie wróżę bycie małżeństwem, na siłę kogoś nie można trzymać. Skoro on Cię zdradził musiało już coś się wypalić że poszedł na bok z inną. Nie tłumaczy go nic.zdrada jest zdrada i nie ma wybaczenia, bo jak raz zdradził zrobi to ponownie.