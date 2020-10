Anna Mucha i Jakub Wons kupują kwiaty pod cmentarzem (ZDJĘCIA)

Aktorka dołączyła do akcji #krupchryzanteme, której celem jest wesprzeć sprzedawców dotkniętych wprowadzonym bez wcześniejszej zapowiedzi zamknięciem cmentarzy. Zainspiruje rodaków do niesienia pomocy?

Choć jeszcze chwilę temu Anna Mucha planowała ucieczkę z kraju na pokładzie prywatnego samolotu Kim Kardashian, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że celebrytka póki co nie ma zamiaru ruszać się poza granicę Polski. Kontuzjowana artystka ma tu bowiem zbyt wiele do zrobienia: w piątek brała aktywny udział w proteście przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, a już dzień później ruszyła pod warszawskie cmentarze, aby wesprzeć hodowców kwiatów, którzy właśnie znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji.