Szofer Joanny Przetakiewicz ZNÓW parkuje bentleyem na niedozwolonym miejscu (ZDJĘCIA)

11 min. temu

pal licho przepisy ruchu drogowego, czy tez czyja byla utrzymanka - jej twarz wyglada okropnie i nienaturalnie, ostatnio czesciej sie tu pojawia, po ustawce u zurnalisty, gdzie mogla powiedziec, jaka jest cudowna... masakra, "rozmowa" u zurnalisty to mozliwosc slodko-pierdzacych zachwytow, ktore gosc bezwstydnie z siebie wypluwa, a zurnalista rownie bezwstydnie lyka i potakuje - no wiec zrobilo jej sie za duzo, wizualnie jest to dosyc bolesne - mowiac oglednie, przesadziła z "medycyna estetyczna" - swoja droga taka nazwe mogl wymyslic tylko jakis geniusz marketingu, cos, co zrobi z ciebie potwora nazywa sie "medycyna" (nauka, profesjonalizm, zdrowie, autorytet) i "estetyczna" (piekno, uroda, atrakcyjnosc, mlodosc) - kompletny mindfuck - strasznie jestem ciekaw, czy ona naprawde uwaza, ze tak lepiej wyglada... niepojete!