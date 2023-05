Szwajcarska gazeta opisuje tragedię Kacpra Tekielego: "Był zdany tylko na siebie"

Przykre 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skoro Justyna cała w gorączce błagała kolegów by po niego szli to chyba nie była taka do końca pogodzona z tą pasja. Najpierw uwadawanie jak się dojrzałe wspierają, jak to rozumie i alceptuje te miłość do gór a jak przychodzi co do czego panika jak u każdego innego czlowieka na jej miejscu. Tyle że ona musi żyć z tym że się na to zgadzała