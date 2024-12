Szykuje się kolejny hit? Stenka, Grabowski i Nożyński w nowym filmie Allegro!

Allegro od 25 lat towarzyszy Polakom w ich codziennych zakupach w internecie, a sprzedawcom działającym w sieci umożliwia dotarcie do ogromnej rzeszy klientów. Platforma została uruchomiona 10 grudnia 1999 r., ale za jej oficjalny start uznaje się pierwszą publikację w magazynie "CHIP", która ukazała się trzy dni później. Premierową transakcją była kamerka internetowa na USB. Biorąc pod uwagę, że mówimy o Polsce sprzed ćwierć wieku, można uznać to za wyjątkowo nowatorski zakup pierwszego klienta. Nowatorskość to zresztą słowo, które towarzyszy Allegro do dziś.

Od jednej dyskietki do 20 mln klientów

Pomysłodawcą serwisu był Holender Arjan Bakker, inżynier chemik, który zbudował karierę w marketingu i sprzedaży. Mając 25 lat, po raz pierwszy przyjechał do Polski, aby rozkręcić w Poznaniu biznes, który podpowiedział mu kolega. Znajomy działał w tradycyjnym handlu, który pod koniec lat 90. zaczął stopniowo spowalniać. Bakker uznał, że przyszłość w sektorze sprzedaży należy do zdobywającego coraz większą popularność internetu. Holender do współpracy zaprosił Tomasza Dudziaka, 19-letniego genialnego programistę. Ten przełożył jego biznesowy pomysł na kod. Zajęło mu to miesiąc i zmieściło się na… jednej dyskietce. Pierwszą siedzibą Allegro była hurtownia komputerowa.

Dziś to największy marketplace w tej części Europy (zagraniczne odsłony serwisu funkcjonują w Czechach, na Słowacji i Węgrzech) oraz najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w Polsce. W 2024 r. platforma odnotowała 20,5 mln aktywnych kupujących, w tym blisko 15 mln w naszym kraju.

Na Allegro obecnych jest już ponad 157 tys. sprzedających, a innowacyjne usługi oferowane przez marketplace (m.in. program bezpłatnych dostaw i zwrotów Allegro Smart! czy program ochrony kupujących Allegro Protect) są wybierane przez miliony użytkowników.

Od 2016 r. platforma należy do trzech funduszy inwestycyjnych: Cinven, Permira i MidEuropa Partners (transakcja opiewała na 3,25 mld dolarów), a od października 2020 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej debiut na stołecznym parkiecie do dziś pozostaje najlepszym otwarciem w historii GPW.

Gwiazdy kina w produkcji "Allegroverse"

Zastanawialiście się, skąd w ogóle wziął się pomysł na nazwę "Allegro"? To termin zaczerpnięty z muzyki, oznaczający "szybko" lub "żwawo". Precyzując: to umowne określenie wykonawcze szybkiego tempa, odpowiadające 100 uderzeniom na minutę. I tak Allegro.pl działa allegro już od 25 lat.

Swoje ćwierćwiecze platforma postanowiła uczcić nową, wyjątkową kampanią wizerunkową, którą otwiera film "Allegroverse 25: Legenda Allegrowicza". Brzmi znajomo? Zapewne większość z was kojarzy serię krótkometrażowych filmów science-fiction i fantasy w reżyserii Tomasza Bagińskiego "Legendy polskie". Polacy z marszu pokochali takie produkcje jak: "Smok", "Pan Twardowsky" czy "Jagna", które w serwisie YouTube notowały milionowe wyświetlenia. Teraz kultowi bohaterowie wracają!

Premiera filmu "Allegroverse 25: Legenda Allegrowicza" już 2 stycznia. Allegro postanowiło uchylić jednak rąbka tajemnicy i na swoim kanale na YouTube udostępniło 30-sekundowy trailer. Zwiastun zachwyca już od pierwszej sceny, w której elektryzująca Danuta Stenka wita się słowami: Twardowska jestem!

W filmie widzimy aktorów, postaci i nawiązania do poprzednich kultowych produkcji Allegro. Mowa tu zarówno o wspominanej serii "Legendy polskie", jak i nie mniej znakomitych reklamach świątecznych tworzonych przez platformę. "Allegroverse 25: Legenda Allegrowicza" to interaktywna podróż do historii i świata Allegro przedstawiona oczami tytułowego Allegrowicza. W produkcji zobaczymy, zarówno postaci doskonale nam znane, m.in. Borutę (ponownie w tej roli Tomasz Drabek) oraz Jagę (Katarzyna Pośpiech), jak i zupełnie nowe. Poza Danutą Stenką wystąpią Andrzej Grabowski, Kamil Nożyński, Sebastian Dela, Agata Wiśniewska, a także Jurek Owsiak.

Jesteście ciekawi, w kogo wcielą się gwiazdy? Jeszcze tylko chwila cierpliwości. Premiera filmu "Allegroverse 25: Legenda Allegrowicza" już 2 stycznia. A na razie łapcie jego kosmiczny teaser!

Zobacz także: ALLEGROVERSE 25: LEGENDA ALLEGROWICZA | TRAILER

Płatna współpraca z Allegro