Szymon Hołownia martwi się o przyszłość: "Zastanawiam się, z czego utrzymam rodzinę"

Chciałam na niego głosować ale jak dostałam, że ma średnie wykształcenie to sorry... Prezydent bez wyższego w dzisiejszych czasach to obciach. Jak planował karierę to mógł choć licencjatu zrobić ostatnio...