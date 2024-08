Tadeusz Müller został ojcem. Zdradził imię i pokazał zdjęcie DRUGIEGO syna

Poród to najwspanialsze wydarzenie życia! Jest w nim tyle skrajnych, intensywnych emocji zakończonych euforyczną radością i miłością rodziców, że trudno wyjsć z podziwu. W moich oczach zszywa relację nićmi czułości i bliskości i wiem, co czują wszystkie rodziny mające to za sobą. I ogólna myśl - dziewczyny to gigantki i heroski, a faceci mięczaki! Małgosiu, podziw to za mało powiedziane… Antek urodził się w wyjątkowo szczególny dzień, bo 9 lipca - napisał.