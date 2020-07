Tajemnicza Marta Kaczyńska chwali się fragmentem stylowego salonu i obrazem za 5 TYSIĘCY złotych (FOTO)

Niestety, ten ważny aspekt biografii Kaczyńskiej często przesłaniają doniesienia związane z burzliwym życiem byłej "pierwszej córki" . Marta, która skończyła w tym roku 40 lat, ma bowiem na koncie trzy małżeństwa , a każde z nich zaowocowało narodzinami kolejnego dziecka. Nic więc dziwnego, że to prywatne sprawy bratanicy Jarosława Kaczyńskiej są dla Polaków szczególnie interesujące, a paparazzi śledzą każdy jej krok.

Sama Marta Kaczyńska wciąż stara się jednak chronić prywatność swojej rodziny. Prawniczka rzadko udziela wywiadów i nie uczestniczy w politycznych przepychankach, choć nie oznacza to, że nie wypowiada się czasem na ważne społecznie tematy.

Nawiązująca swoim stylem do kubizmu praca to dzieło młodej malarki Anny Zalewskiej , zatytułowane Nie chciej burzyć drogi między starymi duszami. Za obraz polskiej artystki, uznawanej za wschodzącą gwiazdę rodzimego malarstwa, trzeba zapłacić nawet 5 tysięcy złotych .

Wygląda jednak na to, że to nie Marta wykosztowała się na to dzieło. Z innego posta na jej profilu można bowiem wywnioskować, że obraz spod pędzla Zalewskiej był prezentem na 40. urodziny Kaczyńskiej.