Tak dziś wygląda Basia z "M jak miłość". Gabriela Raczyńska ma już 18 lat (FOTO)

Gabriela Raczyńska miała zaledwie osiem lat, gdy dołączyła do obsady popularnego serialu "M jak miłość". Wcieliła się wtedy w rolę Basi - przybranej córki Pawła Zduńskiego. To właśnie ta rola w telenoweli przyniosła jej dużą popularność i otworzyła drzwi do świata aktorstwa. Na casting do serialu zabrała ją jej mama, która dowiedziała się, że poszukują młodej dziewczynki do roli w produkcji.