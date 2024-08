Tak dziś wygląda Carmen Electra. 52-letnia gwiazda pojawiła się na premierze dokumentu o "Słonecznym patrolu"

Carmen Electra , której prawdziwe imię to Tara Leigh Patrick, przyszła na świat 20 kwietnia 1972 roku. Dorastała w licznej rodzinie muzyków i od najmłodszych lat interesowała się sztuką. Śpiew, taniec i aktorstwo były dla niej codziennością, więc na debiut w świecie show-biznesu nie trzeba było długo czekać. Co ciekawe, Carmen zaczynała przygodę w blaskach fleszy jako piosenkarka. Z pomocą legendarnego Prince'a podpisała pierwszy kontrakt i wydała płytę . Mimo wielkich nadziei, rynek muzyczny nie okazał się dla celebrytki łaskawy. Sukces odniosła jednak kilka lat później w branży filmowej.

Przez ostatnie lata kariera Carmen Electry przystopowała, a fani nie mieli zbyt wielu okazji, by podziwiać ją na ekranie - aż do teraz. Na platformie streamingowej Hulu już 28 sierpnia zadebiutuje bowiem serial dokumentalny "After Baywatch: Moment in the Sun", który według twórców ma być "nostalgiczną i wnikliwą eksploracją Słonecznego patrolu, zjawiska kulturowego, które zdefiniowało epokę". Produkcja zawiera niepublikowane dotąd materiały z planu oraz wywiady z gwiazdami ikonicznego serialu, m.in. właśnie z Carmen. 52-letnia dziś aktorka pojawiła się na premierze dokumentu w białym, wyjątkowo kusym topie oraz marynarce i spodniach w tym samym kolorze. "Look" będący mieszanką elegancji i seksapilu dopełniał mocny makijaż.