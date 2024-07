Tak dziś wygląda dom Wielkiego Brata. W willi, w której nagrywano "Big Brothera", niedawno wybuchł POŻAR (WIDEO)

"Big Brother" zadebiutował w polskiej telewizji 23 (!) lata temu. Format bił wówczas rekordy oglądalności. Nic dziwnego, że w kolejnych latach parokrotnie go wskrzeszano. Ostatni raz w domu Wielkiego Brata chcący zyskać rozpoznawalność uczestnicy mieszkali w 2019 roku.

Sporo emocji od pewnego czasu budzi rezydencja, w której tygodniami egzystowały gwiazdy ostatniej edycji "Big Brothera". Najświeższy dom Wielkiego Brata mieści się podwarszawskiej wsi Gołków i co ciekawe, pojawił się wcześniej w "Top Model" oraz serialu kryminalnym "Pułapka". Niestety, choć od nagrań minęło jedynie pięć lat, willa, która niegdyś zachwycała nowoczesnością, popadła w ruinę. Do tego półtora miesiąca temu doszło na jej terenie do olbrzymiego pożaru.