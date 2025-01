Tak dziś wygląda Mateusz z "M jak miłość". Fani zaniemówili: "Pamiętam go takiego małego, a tu już 23 LATA"

Przez plan serialu "M jak miłość" przewinęła się większość środowiska aktorskiego w Polsce. Są i tacy, którzy grają tam od dzieciństwa, jak na przykład Krystian Domagała. Ten urodził się w listopadzie 2001 roku i po raz pierwszy wystąpił w popularnej serii w wieku zaledwie kilku miesięcy. Młody aktor wcielał się w postać Mateusza, syna Marka i Hanki Mostowiaków, jednak grany przez niego bohater przebywa obecnie w wojsku.

Tak teraz wygląda Mateusz z "M jak miłość". Internauci aż zaniemówili

Czy Domagała, a więc i serialowy Mateusz, wrócą jeszcze do "M jak miłość"? To pytanie zadaje sobie wielu fanów serialu. Co prawda pojawia się w odcinkach co jakiś czas, ale na razie nie zdecydowano się wznowić jego wątku na stałe. Sam zainteresowany nie przekreśla jednak takiej możliwości, o czym wspominał w "Pytaniu na Śniadanie".

To jak człowiek tam dorósł, to nie chciałby stamtąd nigdy odchodzić. Naprawdę piękne chwile, nie do powtórzenia... Zostałem w "M jak miłość", ale aktualnie postaci Mateusza nie ma, bo jest w wojsku. Wysłali mnie do wojska, jestem czołgistą i wracam na delegacje - mówił.

Na temat jego życia poza planem wiadomo stosunkowo niewiele. Przez lata zdarzało mu się natomiast pojawiać w śniadaniówce TVP i był też gościem programu "Jaka to melodia?". O tym, co dziś u niego słychać, sporadycznie dzieli się za pośrednictwem instagramowego profilu. Niedawno wrzucił tam nową fotkę, a internauci go nie poznali. Trzeba przyznać, że serialowy Mateusz faktycznie mocno się zmienił. Zapuścił nawet brodę.

"Pamiętam go takiego małego, a tu już 23 lata. Nic się nie zmienił, tyle że brodę ma", "Wracaj z tego wojska!", "Chciałabym, żeby wrócił na stałe do serialu", "Wyglądasz jak Roznerski", "Wrócisz w końcu do serialu na stałe?" - piszą wyraźnie stęsknieni za aktorem internauci.

Zobaczcie, jak dziś wygląda. Bardzo się zmienił?

