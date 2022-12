Tak Magda Gessler wyglądała 30 LAT TEMU! Po burzy blond loków ani śladu... (FOTO)

Magda Gessler działa w branży od lat. Niegdyś też odnosiła spore sukcesy

Cechą charakterystyczną Magdy Gessler jest oczywiście burza blond loków, z których nigdy nie rezygnuje przy okazji zawodowych sprawunków. Choć restauratorka funkcjonuje w show biznesie już od dawna, to niektórzy mogą nie pamiętać, że jeszcze dłużej działa w branży kulinarnej.

Niegdyś, jeszcze jako Magdalena Ikonowicz, sporadycznie pojawiała się w prasowych wzmiankach. Jeśli już pojawiały się artykuły o życiu Magdy, to ograniczały się one głównie do jej pracy - a tu zdecydowanie było o czym pisać.