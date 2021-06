Tak Meghan Markle i książę Harry NAZWĄ córkę?! Mówili o tym już kilka lat temu...

Monolog 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Pamiętam chyba w 2 poł lat 70 -tych były czekoladki z obrazkami ładnych laleczek na opakowaniu ( takie batoniki jak mniej więcej teraz Pawełki) i te batoniki nazywały się: Henrietta (czy Harietta), Marietta ...a resztę to nie pamiętam.Potem zniknęły. Kiedyś były też galaretki szybkożelujące Żella i Stella..Poza tym mleczko pełne instant w małych opakowaniach tak aby można było sobie zrobić wszędzie kubek mleka gorącego. A teraz to będzie monolog....Teraz nie można nigdzie doprosić sie i doszukać takiego pełnego mleka instant . Bywa tylko gdzieniegdzie ale mleko odtłuszczone. Z drugiej strony jak w uwadze na mleku pisano że to tylko dla dzieci od 1r. ż. to rozumiem sfrustrowani ludzie i menedżerzy myślą że tj. tr ucizna. A przecież takie samo mleko jest w odżywkach i kaszkach....