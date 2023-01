Tak mieszka Roksana Węgiel. Przytulny pokój, ogród pełen zieleni, platynowe płyty na ścianach... (ZDJĘCIA)

Dorosła i niezależna Roksana z pewnością niebawem zamieszka na stałe w Warszawie, być może z ukochanym Kevinem. Zanim to nastąpi, warto przypomnieć, gdzie wychowywała się i dorastała młoda piosenkarka. Zwyciężczyni Eurowizji Junior pochodzi z Jasła. Tam spędziła pierwsze lata życia, a następnie wraz z rodziną przeniosła się do domu rodzinnego, zlokalizowanego nieopodal wspomnianej miejscowości. Jeszcze kilka miesięcy temu wokalistka wspominała, że lubi swoje rodzinne strony i nie przeszkadzają jej kilkugodzinne dojazdy do Warszawy. Podkreślała jednak, że przeprowadzka do stolicy byłaby sporym ułatwieniem, ze względu na zobowiązania zawodowe.