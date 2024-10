Tak mieszkają Deynn i Majewski. Dwa lata temu kupili ogromny dom z basenem

Deynn długo zarzekała się, że do końca życia ma zamiar wynajmować mieszkanie. Wszystko jednak zmieniło się dwa lata temu, kiedy to wraz ze swoim ukochanym Danielem Majewskim poinformowała, że weszli w posiadanie domu .

Tak wygląda dom Deynn i Majewskiego

Oprócz tego Deynn wygospodarowała przestrzeń tylko dla siebie. W jej gabinecie dostrzegamy przeszklone szafy, w których umieściła luksusowe dodatki oraz biurko z komputerem, gdzie może w spokoju pracować. Marita od czasu do czasu wyciąga w domu sprzęt do ćwiczeń i to właśnie tam wyciska siódme poty podczas treningów.