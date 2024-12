Tak mieszkają Zenek i Danuta Martyniukowie

Życie Zenona Martyniuka znów opanował chaos, za co podziękować może swojemu krnąbrnemu synowi, Danielowi. 35-latek rozpętał kolejną z rzędu aferę publikacją niepokojącego nagrania, w którym zarzucił ojcu, że jego wsparcie finansowe nie jest wystarczające. Wyznanie Martyniuka juniora sprawiło, że w jego matce w końcu coś pękło. Danuta stwierdziła najwyraźniej, że nie będzie dłużej pobłażać niepokornej latorośli i publicznie zarzuciła mu nadużywanie substancji psychoaktywnych. Zagroziła też, że odetnie go od pieniędzy ojca, który, jak powszechnie wiadomo, do ubogich bynajmniej nie należy...