Tak naprawdę wyglądały ZĘBY gwiazd. Wiadomo, ile zapłacili, by mieć "nowy uśmiech" (ZDJĘCIA)

dentysta 6 min. temu

12 tys. dolarów to kosztowały same konsultacje itd. Korekcja wady, ortodontyczna, nadbudowa, licówki, architekt uśmiechu to koszt od 100-200 tys. dolarów w USA, a to i tak tanio. W Polsce w zależności od stopnia zepsucia zębów to około 100-200 tys. PLN. Zatem myjcie, dbajcie i się módlcie bo zęby to podstawa wizerunku i zdrowia.