David i Victoria Beckhamowie niedługo będą świętować srebrne gody: "Nie wiem, jak przetrwaliśmy ostatnie 27 lat"

Mąż Victorii, który był niedawno gościem podcastu "SmartLess". Podczas rozmowy był piłkarz zdobył się na szczerość względem swojego życia prywatnego . David zdradził, że jakiś czas temu obejrzał razem z ukochaną serial dokumentalny poświęcony jego karierze. Jak się okazało, wspólny seans skłonił go do głębokich refleksji .

David Beckham nie dowierza, że razem z Victorią "przetrwali" tyle lat

To jedyne, co nas oboje, mnie i Victorię wzrusza po tym, jak w końcu obejrzeliśmy dokument, to był taki jeden moment, kiedy na siebie spojrzeliśmy i stwierdziłem: "Nie wiem, jak przetrwaliśmy ostatnie 27 lat, ale udało nam się - mamy wspaniałą rodzinę, wspaniały biznes i jesteśmy szczęśliwi". I tak, oczywiście, kiedy jesteś z kimś przez tyle czasu, to masz swoje wzloty i upadki. Każdy o tym wie, ale pod koniec dnia zawsze byliśmy wdzięczni za to, że w tych momentach mieliśmy siebie nawzajem - powiedział David w podcaście "SmartLess".